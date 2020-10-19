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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يستعرض خطة الطوارئ ويؤكد تلقيه تقريرًا يوميًا حول المدارس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:30 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار تفعيل اللجان المشكلة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وعدد (2) من إخصائي إدارة الطب الوقائى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة لمتابعة وتنفيذ العزل المنزلي لحالات كورونا وكذا الحالات المخالطة للمصابين، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومى لموقف كورونا متضمنا الحالات الإيجابية وعدد الأسرة والعزل المنزلى وأجهزة التنفس الصناعي بكل المستشفيات بالمحافظة للوقوف على مدى نسبة الإشغال والمتاح منها، فضلًا عن نشر الإرشادات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لاستعراض خطة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمواجهة الطوارئ، بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ وأعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الشئون الصحية ومدير عام الطب الوقائى ومدير الرعاية الأساسية، هذا وقد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة عرض الموقف اليومي للمدارس على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف أولًا بأول والربط مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاتخاذ اللازم فى حالة وجود اشتباه حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

واستهل الاجتماع باستعراض وكيل وزارة الصحة عما تم اتخاذه من إجراءات منذ بداية أزمة كورونا وكذا تحليل الموقف الحالى ونقاط القوة والضعف والفرص التى يمكن استغلالها لمجابهة كورونا.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، أوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم اتخاذ العديد من الخطط الاحترازية ومنها إعداد غرفة وقائية للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات عن فيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة حالات العزل المنزلي عن طريق أطباء الرعاية الأساسية بالتعاون مع المراقبين الصحيين بالوحدات الصحية وكذا عمل التوعية اللازمة للوقاية من المرض عن طريق الرائدات الريفيات وتوزيع العلاج اللازم على المخالطين، كما يتم توجيه الحالات الإيجابية لأقرب مستشفى في حالة تدهور الحالة وكذا توجيه المخالطين إلى أقرب مستشفى عند ظهور أي أعراض.

هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة على أنه تم تنشيط فرق الترصد والتدريب المستمر لاكتشاف الحالات المشتبهة والمؤكدة وتسجيلها على برنامج النيدز وتدريب الأطباء على فرز الحالات حسب الحالة، مع استمرار تدريب المراقبين الصحيين على متابعة الحالات المشتبه والإيجابية وحصر المخالطين ومتابعتهم لمدة 14 يوما وتحويل أي حالة تظهر عليها أعراض إلى المستشفى لاتخاذ اللازم حيالها، فضلًا عن القيام بالتطهير الدوري والمستمر لمنازل الحالات الإيجابية والمنشآت التي تظهر بها حالات مرضية.

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