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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القباج» تسلم 21 أسرة متضررة من السيول منازلهم بعد إعادة إعمارها (فيديو)

«القباج» تسلم المتضررين من السيول بالفيوم منازلهم بعد ترميمها (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:33 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
الفيوم - زينب علاء
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قامت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، بتفقد عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم، وأعمال التنمية وإعادة الإعمار التى تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية في هذه القرى وتسليم عدد ٢١ من المنازل التى تضررت من السيول الأخيرة إلى أصحابها بعد أن قامت صناع الخير باعادة إعمارها بشكل كامل، كذلك تفقد مصنع السجاد الذي نفذته صناع الخير بقرية دار السلام بالفيوم كأحد مفردات إعادة تنمية وإعمار القرية وكإحدى ثمار مبادرة صناع الخير للعودة بالقرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن زيارة نيفين قباج، الدكتور أحمد الأنصارى للقرى التى تقوم صناع الخير بإعادة إعمارها بالفيوم يعكس التعاون الوثيق بين الجهاز الإدارى للدولة في أعلى مستوياته وبين منظمات المجتمع المدني الجادة خدمة لشرائح غير القادرين من أجل صناعة غد أفضل لهم وكترجمة لتوجيهات الرئيس بضرورة بذل الجميع أقصى جهد من أجل حياة كريمة لكل الأسر الأكثر احتياجا في قرانا.

وتفقدت الوزيرة نماذج من المنازل التى أضيرت من السيول وقامت صناع الخير ووزارة التضامن الاجتماعى بإعادة إعمارها من خلال عمل ترميم للجدران وعمل أسقف ومحارة وارضيات سيراميك وعمل سباكة حمام ومطبخ ودهانات وباب وشباك وفرش المنازل فرشا كاملا بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية.

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