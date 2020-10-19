نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه النتيجة للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية



ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طلاب الدبلومات الفنية ورغبات التنسيق الخاصة بهم لعام 2020 فقد قالت الوزارة خلال بيان رسمي لها منذ أسابيع: طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة المتقدمين لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2020 معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg. وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه النتيجة للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من هنا خلال الفترة من الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طلاب الدبلومات الفنية ورغبات التنسيق الخاصة بهم لعام 2020 فقد قالت الوزارة خلال بيان رسمي لها منذ أسابيع: طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة المتقدمين لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2020 معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.



وعن الأعداد التى قامت بالتسجيل فقد قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعداد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة عبر موقع التنسيق الإلكترونى 2020 بلغوا 212 ألفًا و446 طالبًا وطالبة، بزيادة 15 ألفًا و300 طالبًا وطالبة عن المتقدمين للتنسيق العام الماضى، وتم ترشيح 204 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، للكليات والمعاهد بينما استنفد 7 آلاف و466 طالبًا وطالبة الرغبات لاختيارهم كليات ومعاهد حصلت على درجات حد أدنى أعلى من مجموعهم.



وقد بدأت الدراسة أمس فى المدارس والجامعات، وتطبق جميع المدارس والجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى استخدام الجهاز الحراري باستمرار داخل كل مدرسة وكل جامعة مع التنبيه مشددا على عدم دخول أى طالب يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة أو يظهر عليه أى أعراض لفيروس كورونا المستجد، وقال وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى أنه يوجد اتفاقيات مع وزارة الصحة على إغلاق أي منشأة تعليمية تم اكتشاف حالة فيروس كورونا بها.

يتابع طلاب الدبلومات الفنية النتيجة الخاصة بهم بالتنسيق، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار عن العالى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال البوابة الالكترونية للحكومة المصرية.