رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:05 م
نتيجة تنسيق
نتيجة تنسيق
ريم محمود
طباعة
يتابع طلاب الدبلومات الفنية النتيجة الخاصة بهم بالتنسيق، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار عن العالى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال البوابة الالكترونية للحكومة المصرية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه النتيجة للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من هنا خلال الفترة من الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طلاب الدبلومات الفنية ورغبات التنسيق الخاصة بهم لعام 2020 فقد قالت الوزارة خلال بيان رسمي لها منذ أسابيع: طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة المتقدمين لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2020 معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.

وعن الأعداد التى قامت بالتسجيل فقد قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعداد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة عبر موقع التنسيق الإلكترونى 2020 بلغوا 212 ألفًا و446 طالبًا وطالبة، بزيادة 15 ألفًا و300 طالبًا وطالبة عن المتقدمين للتنسيق العام الماضى، وتم ترشيح 204 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، للكليات والمعاهد بينما استنفد 7 آلاف و466 طالبًا وطالبة الرغبات لاختيارهم كليات ومعاهد حصلت على درجات حد أدنى أعلى من مجموعهم.

وقد بدأت الدراسة أمس فى المدارس والجامعات، وتطبق جميع المدارس والجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى استخدام الجهاز الحراري باستمرار داخل كل مدرسة وكل جامعة مع التنبيه مشددا على عدم دخول أى طالب يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة أو يظهر عليه أى أعراض لفيروس كورونا المستجد، وقال وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى أنه يوجد اتفاقيات مع وزارة الصحة على إغلاق أي منشأة تعليمية تم اكتشاف حالة فيروس كورونا بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعرف لجنتك مجلس النواب 2020.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

الصور

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

رقصت على أغاني الهضبة..10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

7 إجراءات بشأن مسحات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض الشارقة للكتاب

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا

«الأغنية المصرية الواقع والمستقبل» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدا