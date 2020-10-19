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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

المخرج خالد الحلفاوي يبدأ عمليات مونتاج «تسليم أهالي»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:10 م
المخرج خالد الحلفاوي
المخرج خالد الحلفاوي
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بدأ المخرج خالد الحلفاوي، اليوم الإثنين، عمليات مونتاج فيلمه الجديد "تسليم أهالي"، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال المخرج، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بدأ عمليات المونتاج عقب الانتهاء من تصوير آخر المشاهد، أمس، بعد فترة توقف استمرت عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الجهة المنتجة لم تحدد موعد طرح العمل بدور العرض السينمائية حتى الآن.

وأضاف أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد الذي يجسد دور البطولة، مما يضطرهما إلى الهروب من "لوسي" حتى يتزوجا.

و"تسليم أهالي" يعد البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين.

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