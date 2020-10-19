«نصر النوبة التعليمية» تشدد على ضرورة متابعة الطلاب بالفصول وفى الفسحة

أكد صبرى حسن، مدير إدارة نصر النوبة التعليمية بأسوان، على المعلمين بضرورة متابعة الطلاب داخل الفصول وأثناء الفسحة والالتزام بالتباعد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والمتابعة المستمرة لنظافة دورات المياه، وأهمية ارتداء جميع العاملين بالمدرسة الكمامات.وشكل مدير الإدارة لجنة برئاسة سيد برجاس مدير الخدمات التربوية، تفقدت مدارس (وادى خريط الإعدادية - خريت الإبتدائية- الشاذلية الابتدائية- أرمنا الابتدائية- عنيبة ثان الإابتدائية - إبريم الإعدادية) وتأكدت اللجنة من تسلم الطلاب للكتب الدراسية والتزام المدارس بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية).الجدير بالذكر أن صبرى حسن، مدير إدارة نصر النوبة التعليمية، حضر طابور الصباح بمدرسة كروسكو الابتدائية، وذلك بمرافقة حمزة عبدالغفور، رئيس قسم التعليم الابتدائي، ثم توجه إلى مدرسة نجع العرب الابتدائية، وتأكد من حسن سير العملية التعليمية بها.