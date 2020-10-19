«التعليم أمن قومي» يناشد وزير التعليم لحل أزمة تحويل طلاب الثانوية

قالت منى أبوغالي، مسئول حملة «التعليم أمن قومي»، إن طلاب الصف الثالث الثانوي حائرون بسبب تصريحات وزارة التربية والتعليم المختلفة بشأن السماح لهم بالتحويل لشعبة أخرى سواء من العلمي إلى الأدبي أو العكس.وأضافت أبوغالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض المدارس التزمت بتصريح وزارة التربية والتعليم بالتحويل، بينما يوجد مدارس رفضت التحويل بسبب أنه ليس لديهم نشرة بذلك، مستطردة: "العام الدراسي قد بدأ بالفعل ولا بد من حل سريع من وزارة التربية والتعليم، وسرعة إرسال التعليمات إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى مصر لسرعة تعميمها على المدارس".واستنكرت منى أبوغالي ما تفعله بعض الإدارات التعليمية بالالتزام بالأوراق والروتين رغم اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى العمل إلكترونيًا والالتزام "أونلاين"، قائلة: "ما زالت الإدارات حتى الآن تتعامل بالنشرات المرسلة ورقيًا من الوزارة، وهذا مضيعة للوقت والمجهود، وأتمنى من وزير التربية والتعليم سرعة التأكيد على ما تم التصريح به من قبل بإمكانية التحويل".