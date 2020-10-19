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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

افتتاح قسمين جديدين لعلاج إدمان المراهقين في حلوان

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:41 م
علاج إدمان المراهقين
علاج إدمان المراهقين في حلوان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة رانية أحمد زكريا، مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات التابعة للأمانة، قسمين جديدين لعلاج الإدمان في مستشفى حلوان المتخصصة في علاج المراهقين.

وأوضحت عبدالمقصود، في بيان، أن القسم الأول مخصص للفتيات، ويقدم خدمة متكاملة لمريضات الإدمان بسعة 24 سريرًا، بما في ذلك حالات الاضطرابات النفسية الناتجة عن التعاطي، ويعد الأول من نوعه في تقديم خدمة علاج إدمان متكاملة للفتيات المراهقات.

وأضافت أن القسم الثاني متخصص في علاج حالات التشخيص المزدوج في المراهقين "الاضطرابات النفسية المصاحبة للإدمان" بسعة 24 سريرًا، كما تم تطوير قسم التأهيل المتخصص في إدمان المراهقين.

وأضافت الدكتورة رغدة الجميل أن افتتاح هذه الأقسام يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات والبرامج العلاجية التي تقدمها الأمانة لفئة المراهقين، حيث تم تطوير البرنامج العلاجي الخاص بهذه الفئة طبقًا لأحدث البرامج العلاجية والأدلة الاسترشادية المختصة بعلاج الإدمان في المراهقين، كما تم تدريب الفريق العلاجي من أطباء وتمريض على هذا البرنامج تمهيدًا لافتتاح الأقسام الجديدة.

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