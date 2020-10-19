نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة

اجتمع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكليات العملية بمشاركة ممثلين عن كليات الطب والصيدلة والعلوم وطب الأسنان.وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلn أن الاجتماع يهدف إلى التواصل مع أعضاء الهيئة المعاونة ومناقشة أهم المشكلات التي تواجههم في البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية ولأهميته في الارتقاء بمستقبل وطننا.ووجه نائب رئيس الجامعة، أعضاء الهيئة المعاونة بأهمية إنشاء مجموعات بحثية وقطاعات بحثية، كما شجعهم على ضرورة الاشتراك في المشروعات البحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والارتقاء بترتيب جامعة طنطا في التصنيفات الدولية.شارك في الاجتماع الدكتور محمد الشنشوري أستاذ طب الأطفال بكلية الطب ومدير مركز المشروعات، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، والدكتور محمد عطية أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتوره دينا عبد الهادي مدير البوابة الإلكترونية ووحدة التصنيف الدولي.