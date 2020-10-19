915 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 116517 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات وام، اليوم الاثنين - أنه تم إجراء 77291 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، فيما تعافت 1295 حالة، لتصل حالات الشفاء إلى 108 آلاف و811 حالة، كما سجلت الوزارة ثلاث وفيات نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ الإجمالي 466 حالة وفاة.