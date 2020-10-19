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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يقدم 3 مقترحات للجنائية الدولية بشأن المطلوبين وعلى رأسهم البشير

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:51 م
البشير
البشير
مروة عنبر
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صرح المدعي العام السوداني، اليوم الإثنين، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على 3 مقترحات بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.

وقال المدعي العام السوداني "اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور".

وأضاف المدعى العام أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية.

وشدد المدعى العام على أن المشاورات لا تزال مستمرة، وفقا لقناة «العربية».

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد أمس، أن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.

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