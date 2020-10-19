السعودية: تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وزارة الصحة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين - أن حالات الوفاة تراجعت لأول مرة في المملكة منذ نحو 5 أشهر؛ حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة فقط، مشيرة إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة من الفيروس.