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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأطباء»: نتواصل مع كل الجهات لتوفير معاش استثنائي لأسر شهداء كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:47 م
الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحى
فاتن خديوى
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قال الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ستعمل على 4 ملفات أساسية خلال الفترة المقبلة، تشمل رعاية أسر شهداء الأطباء، التعليم الطبي المستمر، ميكنة خدمات، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات بالدولة في القضايا التي تمس الأعضاء.

وأضاف عبدالحي، في تصريحات لـ"الدستور"، على هامش اجتماع ضم عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر شهداء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا، وتابع قائلًا: "يؤذينا أن طبيب شاب يتوقفوا من الكورونا وتحصل أسرته على معاش 600 جنيه فقط".

وأشار إلى أنه تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لشهداء الأطباء من فيروس كورونا، 50 ألف جنيه لكل طبيب من النقابة، ومثلها من اتحاد المهن الطبية، لافتًاإلى أن النقابة تتواصل مع كافة جهات الدولة سواء كان مجلس الوزراء أو البرلمان أو مجلس الشيوخ لإقرار المعاش الاستثنائي، حيث يمكن لرئيس الوزراء إضافة أسر شهداء الأطباء للمعاش الاستثنائي مثل شهداء الجيش والشرطة في العمليات الحربية.

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