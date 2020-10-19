ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة فى العبور والعاشر من رمضان

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية تتم من خلال تشكيل فريق عمل من مفتشي التموين والأغذية والطب البيطري لشن حملات رقابية موسعة على المصانع المنتجة للأغذية للتأكد من تواريخ الصلاحية الإنتاجية.وأضاف خليل، لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط طن و800 طن مواد غذائية فاسدة في مصانع العبور، و2 طن منتجات دواجن مجهولة المصدر في مصانع بالعاشر من رمضان، و6300 علبة عصير منتهية الصلاحية في العاشر من رمضان، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر وإحالته للنيابة العامة.