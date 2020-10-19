نشاط في حركة السفن بميناء الإسكندرية وتداول 114 ألف طن بضائع

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 29 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغها، كما تتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان جاري تفريغهما، حيث بلغت كمية البضائع المتداولة 114162 طن، وبلغ عدد الحاويات المتداولة 3296 حاوية.وأضاف شاهين أنه تم دخول وخروج 9599 شاحنة عامة من والي الميناء، وخرج قطاران 45 عربة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77582 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 36580 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 7458 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1838 حاوية، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.