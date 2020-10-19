رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط في حركة السفن بميناء الإسكندرية وتداول 114 ألف طن بضائع

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:42 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 29 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغها، كما تتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان جاري تفريغهما، حيث بلغت كمية البضائع المتداولة 114162 طن، وبلغ عدد الحاويات المتداولة 3296 حاوية.

وأضاف شاهين أنه تم دخول وخروج 9599 شاحنة عامة من والي الميناء، وخرج قطاران 45 عربة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77582 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 36580 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 7458 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1838 حاوية، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

حظر تجول في تونس لمنع انتشار كورونا بدءا من الغد

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

محمد الباز يكتب: مبارك يصرخ فى وجه أوباما: أنت ساذج ولا تعرف شيئًا عن مصر

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

الصور

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

حظر تجول في تونس لمنع انتشار كورونا بدءا من الغد

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا

«الأغنية المصرية الواقع والمستقبل» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدا

«سر الصنعة».. عبدالوهاب داود يكشف كواليس صناعة الأكاذيب فى الصحافة