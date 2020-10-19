وفد أمريكى يصل الإمارات للمشاركة فى أول قمة خاصة باتفاق السلام

يصل وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أبوظبى اليوم، على رأس وفد أمريكى للمشاركة فى أول قمة أعمال خاصة باتفاق السلام، وفقا لما أعلنته البعثة الأمريكية في الإمارات.وتأتى زيارة منوتشين، لأبوظبي عقب انتهاء زيارته أمس إلى البحرين رافق فيها وفد بلاده مع الوفد الإسرائيلي.وقال منوتشين أمس إن الولايات المتحدة تهدف إلى التعاون الاقتصادي الموسع مع البحرين، متابعا: "إننا نهدف إلى التعاون الاقتصادي الموسع مع إسرائيل والبحرين والإمارات"، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وألغت الإمارات قانونا يحظر التجارة مع إسرائيل، ويتحدث المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون عن فرص اقتصادية كبيرة يتيحها الانفتاح، الذي سيسمح أيضا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين.وتوصلت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل خلال شهر أغسطس الماضى إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.