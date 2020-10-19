بوتين: الأمم المتحدة تبقى الهيكل العالمي لتوفير الشراكة متعددة الأطراف

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين" إن الأمم المتحدة كانت وما تزال هيكلا عالميا لا جدال فيه، إذ توفر فرصة لحوار متساو ومتعدد الأطراف في حل أكثر المشكلات تنوعا التي تواجه البشرية، ندعم بقوة أنشطتها وندعو باستمرار إلى تعزيز دورها التنسيقي المركزي في الشؤون العالمية، وندافع عن الحاجة إلى الامتثال لقواعد ومبادئ ميثاقها".جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 75 للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بالعاصمة موسكو، وفقا للموقع الرسمي للكرملين.وأضاف بوتين" أن الأمم المتحدة مدعوة لتعزيز السلام والأمن والتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمات، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، مما لا شك فيه أنه معًا فقط يمكننا مواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين بشكل فعال وضمان التنمية السلمية والمزدهرة للبشرية".