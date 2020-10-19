روسيا: الوضع الوبائي في البلاد لا يزال صعبًا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال صعبًا بسبب الانتشار المستمر والمتزايد لفيروس كورونا المستجد.وأضاف ميشوستين - خلال اجتماعه مع نواب رئيس الوزراء وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين -: "أنه من المهم الآن تقليل مخاطر العدوى، والعمل على حماية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس".وكان المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا بلغت 15 ألفًا و982 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى أكثر من مليون و415 ألف إصابة.