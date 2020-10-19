كورونا حول العالم.. إصابات بالآلاف وقرارت بالإغلاق

الولايات المتحدة الأمريكية:

الهند:

روسيا:

إيران:

بلجيكا:

تونس:

إيطاليا:

مع بداية دخول فصل الشتاء، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى، اليوم الإثنين، 40 مليون حالة، وفقا لإحصاء لوكالة رويترز.ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.وترصد «الدستور» من خلال التقرير التالى أبرز الدول التي ترتفع بها إجمالى الإصابات جانب الدول التى تسعى للإغلاق مرة أخرى بسبب ارتفاع الإصابات وعلى رأسها إيطاليا.سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالتي وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 8.388.013 إصابة، و224.732 حالة وفاة، بجانب تسجيل 5.457.912 حالة شفاء من الفيروس.فيما سجلت الهند4.024 حالة إصابة جديدة اليوم الإثنين، و28 حالة وفاة جراء الفيروس، فيما بلغ إجمالى الإصابات 7.552.262، 114.670 حالة وفاة، بجانب تسجيل 6.663.608 حالة شفاء.فيما ارتفعت الإصابات فى روسيا اليوم الإثنين، وسجلت الصحة الروسية 15.982 حالة إصابة جديدة، بجانب 179 حالة وفاة، ليبلغ إجمالى الإصابات 1.415.316، 24.366 حالة وفاة، وبلغ إجمالى حالات الشفاء 1.075.904.وسجلت إيران اليوم الإثنين 4.251 إصابة جديدة بالفيروس، 337 حالة وفاة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالى الإصابات 534.631، وإجمالى الوفيات30.712، كما بلغ إجمالى حالات الشفاء 431.360.كما سجلت السلطات البلجيكية اليوم، 9.138 إصابة جديدة اليوم، و21 حالة وفاة، ليبلغ إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة 222.253، بجانب 10.413 حالة وفاة، كما سجلت 21.157 حالة شفقاء.وفى تونس، أعلن رئيس الوزراء، هشام المشيشي، فرض حظر للتجول في أنحاء البلاد اعتبارا من غدا الثلاثاء، مع تفشي فيروس كورونا.وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا، حيث يأتي ذلك أن تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.أعلنت الحكومة الإيطالية مجموعة تدابير جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، تطال خصوصا الحانات والمطاعم وتمديد العمل مِن بعد.وقال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة، إن هذه الإجراءات "ستُتيح مواجهة موجة العدوى الجديدة التي تضرب بقوة إيطاليا وأوروبا، لا يمكننا أن نخسر وقتا، لافتا إلى أنه يجب أن نطبق تدابير لتجنب حجر عام جديد يمكن أن يعرض الاقتصاد لخطر".وكانت هناك العديد من الدول التى لم تسجل حالات إصابة جديدة أو وفيات ومنها البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، كولومبيا، فرنسا، البيرو، تشيلى، إيطاليا، المملكة المتحدةن ومن الدول العربية، مصر، لبنان، العراق، الإمارات، الكويت،المغرب، وفقا لإحصائيات رويترز.ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم، فيما تستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالميا.