أمطار تصل حد السيول غدًا.. «الري» تعلن الطوارئ بالمحافظات

يشهد عدد من المحافظات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، مع سقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق، منها السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة، ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، كما تصل الأمطار الغزيرة إلى حد السيول على مناطق محافظة شمال ووسط سيناء، وتقل حدتها على محافظات الصعيد.ورفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد تحسبا لأي سيول على بعض محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية والمحلية، والتنسيق مع المحافظين، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، كما يتم تشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، وتشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات للتأكد من حالة المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولاية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا من وقوع خسائر مادية وبشرية.