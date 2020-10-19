108.606 إجمالي متعافي كورونا في الكويت حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الإثنين، عن تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 710.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، اليوم، أن 746 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 108 آلاف و606 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.