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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الشباب والرياضة القاهرة» تدرب ذوي الهمم لبطولة الصم بالجمهورية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:33 م
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة القاهرة
مصطفى عبدالله
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واصلت مديرية الشباب والرياضة أعمالها الرياضية الخاصة بذوي الهمم، واستعدت مديرية الشباب والرياضة لبطولة مصر للصم التابع لمكتب ذوى القدرات والهمم، بتدريب منتخب القاهرة للصم بنات لكرة السلة استعدادًا لبطولة الجمهورية تحت قيادة المدير الفنى للمنتخب كابتن هشام علي. وبدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفي السياق آخر واصلت مديرية الشباب والرياضة أعمالها لذوي الهمم وإقامة دوري قدم نسائي تحت 16 سنة بمركز شباب مدينة نصر بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقيادة الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير المديرية بالقاهرة.

ونفذ مركز شباب مدينة نصر دوري قدم نسائي تحت 16 سنة.

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