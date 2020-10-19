«التموين» تختتم «أهلا مدارس» غدا.. وشرط للاستمرار حتى نهاية أكتوبر

تختتم وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الثلاثاء، المعارض الفرعية "أهلا مدارس" في 19 محافظة، أقيمت بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لطرح مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط والأحذية والمواد الغذائية والعصائر والمشروبات والأجبان وغيرها من السلع بتخفيضات تتراوح مابين 30% إلى 50% في بعض السلع المطروحة، فضلا عن المعارض المتحركة البالغة نحو 32 سيارة اليوم الثلاثاء.وكشف المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاع في عدد الشركات والمحال التجارية والسلاسل التجارية والمكتبات المشاركة في المعارض الفرعية، لتبلغ نحو 1500 محل في القاهرة الكبرى والمحافظات.وقال خليل، إنه من الممكن استمرار أصحاب المحال التجارية والمكتبات في المعارض لنهاية الشهر الجاري لمن يرغب، شرط الالتزام في التخفيضات وأن تكون حقيقية ومنتجات جيدة وبأسعار تنافسية لخدمة المواطنين ورفع كاهل الغلاء عليهم.