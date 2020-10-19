«صناعة النواب» تطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بشأن المجمعات الصناعية

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة جميع المشكلات والعراقيل التي تواجه القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية لاقتصاد أي دولة في العالم.وأشاد عامر، في بيان، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خاصة حرص الرئيس السيسي على متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل خاصةً "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية"، وتكليف الرئيس للحكومة بتقديم كل التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية" بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كل التراخيص والإجراءات الإدارية وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلًا عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.وقال المهندس محمد فرج عامر، إن هذه التكلفيات الواضحة من الرئيس السيسى تتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذها لأهميتها القصوى فى تشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى لاهتمامه الكبير بملف الصناعة المصرية.