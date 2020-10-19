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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: عمل 4 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية إنجاز تاريخى

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:58 م
النائب محمد الكوراني
النائب محمد الكوراني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى أكد فيها أن حجم المشروعات في مجال التعليم غير مسبوق داخل الدولة المصرية، وأن الدولة تستهدف الوصول إلى 14 جامعة أهلية على أرض الوطن خلال السنوات المقبلة، وأن القيادة السياسية تمنح التعليم "الأولوية" حاليا رغم انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى.

وأشاد الكوراني، فى بيان، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، بأن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبي والفنى وأن المدارس التكنولوجية التطبيقية يخرج منها الطالب إلى الجامعات التكنولوجية ونستهدف الوصول إلى 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة، معتبرا تأكيد الوزير بأن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة بانه إنجاز تاريخي كبير للدولة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان على حق في اتخاذ قراره المهم وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى ستكون واحدة من أهم العواصم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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