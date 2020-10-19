خلال أيام .. السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

ن قطر قطعت شوطًا في المفاوضات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد، قرر تأجيلَ إعلان التطبيع إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

نشر موقع قناة "مكان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية تقريرًا، اليوم، جاء فيه أن مصادر أمريكية أفادت بأن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال أيام معدودة، وأضافت المصادر أن هناك اتجاهًا لرفع اسم السودان عن قائمة الدول المساندة للإرهاب، وإعفائه من ديون بقيمة ثلاثة مليارات دولار.وقال مصدر في وزارة الخارجية السودانية، في حديث مع "مكان"، إن هناك مؤشرات تدل على تفاهمات توطئة للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوقع المصدر أن تعلن الولايات المتحدة في غضون ساعات عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.على صعيد آخر كشفت هذه المصادر أ