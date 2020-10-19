«المصرى لحقوق الإنسان» يدرب متابعيه بانتخابات النواب

بدأ التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تدريب 30 متابعًا بانتخابات مجلس النواب من محافظة المنيا، بالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان، فيما كان التدريب الثاني بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع ببا.درب المتابعين هيثم عثمان، والذى شرح مفهوم المتابعة والإطار القانوني وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة بانتخابات مجلس النواب 2020، أيضًا على رصد وتوثيق المخالفات، وإعداد وتحرير استمارات المتابعة وخصص الجزء الأخير من التدريب لشرح آليات إعداد تقارير المتابعة وفقًا للآليات الدولية.