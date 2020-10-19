برلماني: ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة حدث تاريخي ومبهر

أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب أهمية مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ووصف "الشريف" - فى بيان اليوم- الملتقى بالتاريخى والمبهر معلنا اتفاقه مع السفيرة نبيلة مكرم فى الإشادة بالجهود الكبيرة لإنجاح الملتقى وخروجه بهذه الصورة الحضارية وصولا إلى الدورة الرابعة التي تنطلق فعالياتها بمشاركة العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم في شتى المجالات والمواهب الإبداعية.وتابع: "إضافة إلى تأكيد الوزيرة بأن ملتقى (أولادنا) لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة وأن مشاركة (أولادنا) بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب".وأوضحت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة "أولادنا" أن الملتقى يعد مصدرا لنشر روح التفاؤل في المجتمع، ويدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بكل إبداعاتهم ومواهبهم في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، بالإضافة إلى استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.