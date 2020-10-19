وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان مدرسة روتاري مصر

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بمركز "دمو" بالمحافظة، والتي أسسها الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر.ووجهت القباج، التحية لروتاري مصر، تقديرا لجهودهم في أعمال التنمية على مدار سنوات.وأضافت أن وزارة التضامن تنفذ برنامج الدعم النقدي مشروطا بالتعليم الذي يعد بوابة التنمية الحقيقية.وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كل الدعم لروتاري مصر في كل المجالات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، خاصة في ظل المساعدات التي يقدمها لتنمية القرى الفقيرة.وأشارت القباج، إلى أن الوزارة تعمل في التنمية بنهج علمي يعتمد على تحديد درجة الفقر في كل محافظة، مضيفة أن هناك اختلافا في درجات الفقر في قرى المحافظة.وفي ختام زيارة مدرسة روتاري مصر الرسمية للغات، سلمت ميان رسلان، رئيس الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، درع تكريم لوزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرا لجهودها في أعمال التنمية وتقديم مختلف سبل الدعم للأسر الأولي بالرعاية.