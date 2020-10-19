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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«داكار» تعلن عن أسبوع الموضة الرقمى بروح القارة السمراء (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:24 م
أسبوع الموضة الرقمي
أسبوع الموضة الرقمي
مارسيل نظمي
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أطاحت الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعروض الموضة والأزياء، وحالت دون إتمامها على أرض الواقع، من هنا كانت التكنولوجيا هي البديل الأمثل للتواصل مع الجماهير إلكترونيًا.

وأعلنت داكار عن إطلاق أسبوع الموضة لعام 2020، في شهر ديسمبر القادم، لكن بطريقة غير مسبوقة هذه المرة، تحترم فيها الحاجز والتباعد بين الأفراد، من خلال عرض أزياء رقمي بعارضين وعارضات يصل عددهم إلى 100 فرد.

وأتاحت للجماهير متابعة العرض من خلال شراء تذكرة لمشاهدة هذا الحدث الرقمي الذي يتناسب مع زمن كورونا.

كما أكدت الصفحة الرسمية للعروض، أن المبدعين يلتزمون بتشكيل مجموعات أزياء قابلة للتدوير، وصديقة للبيئة.

يكشف أسبوع الموضة في دورته الثامنة عشر عن مجموعة من الأزياء جمعت بين تصميمات مبتكرة وأصلية وأنسجة بألوان تقليدية تعبر عن ثقافة أفريقيا السمراء، لتقديم وجهة نظر معاصرة عن القارة السوداء الغنية بالألوان والحياة.

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