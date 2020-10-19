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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

32 رحلة جوية تسيرها «مصر للطيران» بمطار القاهرة اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:44 م
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الإثنين، 32 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، جوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط، ورحلتين إلى كل من دبي والدمام والرياض، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكب.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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