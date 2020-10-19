محافظ البحيرة يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتوزيع التابلت

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية، صباح اليوم، للمرور على عدد من المدارس بنطاق مدينة دمنهور، لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى انتظام الطلاب والوقوف على الاستعدادات بالمدارس وتطبيق كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، خاصة بعد وصول جميع الأجهزة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بواقع 30401 جهاز تابلت.واستهل اللواء هشام آمنة، جولته بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية بنين، وأعرب عن سعادته بوجوده في تلك المدرسة التي تعد من أعرق مدارس مدينة دمنهور، والتى تضم 2177 طالبا بواقع 770 بالصف الأول، و707 بالصف الثاني، و700 طالب بالصف الثالث.وتابع المحافظ، حصة تربية عسكرية لطلاب الصف الأول، مشيدا بأهمية التربية العسكرية فى غرس القيم والروح الوطنية والانتماء وحب الوطن وبناء الشخصية والهوية من خلال قواتنا المسلحة مصنع الرجال.كما قام بتفقد الفصول والمعامل ودورات المياه، للتأكد من توافر المنظفات والالتزام بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات، وقام بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى.وحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة.وأشار محافظ البحيرة، إلى أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي، وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، وأداء الامتحانات دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية، كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث سيتيح النظام الجديد التعلم بالفهم والإدراك بعيدًا عن الحفظ والتلقين.ثم قام اللواء هشام آمنة، ومرافقوه بتفقد مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول ودورات المياه والمعامل وفناء المدرسة وحجرة الاقتصاد المنزلي، وتابع الشرح بالفصول، ووجه بعمل نجيل للملعب ومراجعة أعمال الدهانات للأعمدة به.