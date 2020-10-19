رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتوزيع التابلت

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:37 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية، صباح اليوم، للمرور على عدد من المدارس بنطاق مدينة دمنهور، لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى انتظام الطلاب والوقوف على الاستعدادات بالمدارس وتطبيق كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، خاصة بعد وصول جميع الأجهزة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بواقع 30401 جهاز تابلت.

واستهل اللواء هشام آمنة، جولته بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية بنين، وأعرب عن سعادته بوجوده في تلك المدرسة التي تعد من أعرق مدارس مدينة دمنهور، والتى تضم 2177 طالبا بواقع 770 بالصف الأول، و707 بالصف الثاني، و700 طالب بالصف الثالث.

وتابع المحافظ، حصة تربية عسكرية لطلاب الصف الأول، مشيدا بأهمية التربية العسكرية فى غرس القيم والروح الوطنية والانتماء وحب الوطن وبناء الشخصية والهوية من خلال قواتنا المسلحة مصنع الرجال.

كما قام بتفقد الفصول والمعامل ودورات المياه، للتأكد من توافر المنظفات والالتزام بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات، وقام بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى.

وحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي، وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، وأداء الامتحانات دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية، كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث سيتيح النظام الجديد التعلم بالفهم والإدراك بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

ثم قام اللواء هشام آمنة، ومرافقوه بتفقد مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول ودورات المياه والمعامل وفناء المدرسة وحجرة الاقتصاد المنزلي، وتابع الشرح بالفصول، ووجه بعمل نجيل للملعب ومراجعة أعمال الدهانات للأعمدة به.
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

موضوعات متعلقة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

مصدر كنسى ينفى إغلاق كنائس القاهرة والإسكندرية بسبب كورونا

الصور

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

حظر تجول في تونس لمنع انتشار كورونا بدءا من الغد

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا

«الأغنية المصرية الواقع والمستقبل» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدا

«سر الصنعة».. عبدالوهاب داود يكشف كواليس صناعة الأكاذيب فى الصحافة