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محافظات

90804 مستفيدا من خدمات خط علاج الإدمان من يناير حتى سبتمبر 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:39 م
خط علاج الإدمان
خط علاج الإدمان
الفيوم - زينب علاء
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عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء صحفيا أعرب خلاله الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزير التضامن والتعاون المثمر مع الوزارة في تنفيذ برامج التضامن، ومنها برنامج "فرصة"، ورفع مستوى مؤشرات التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم ستكون حاضنة وداعمة للعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

من جهتها قالت السيدة نيفين القباج، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالي، وقد يعاني هؤلاء المرضى من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضى على مراكزهما العلاجية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المركز وفقًا لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم.

وأضافت أن المركز يمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات، وهي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، ومركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلي مركز جامعة الفيوم"؛ كما أنه جار التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية طب جامعة جنوب الوادي لخدمة أبناء محافظة قنا، وهي من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

وأكدت أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية، بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات على غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، كما يمتد النشاط مع الجامعات في استقطاب المتطوعين، وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابرا للوقاية، وأن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم 29 ألف متطوع هم من الجامعات المختلفة.

وأوضحت أن عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية بلغ "90804" مريض إدمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020؛ وهو يدُل على مدى التفاعل المجتمعي مع الخط والثقة في خدماته، وقد تم علاج 20% من إجمالي هؤلاء المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية، كما وضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكل محافظات الجمهورية بحلول عام 2022، لتُلبي الطلب على الخدمة العلاجية والقضاء علي قوائم الانتظار، كما سيتفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية، بافتتاح (3) مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات (البحر الأحمر، بورسعيد، ومطروح)، لنصل بعدد المراكز العلاجية إلي (26) مركزا علاجيا في (17) محافظة.

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