«أعلام الفكر الدينى المسيحى» يستعرض حياة أبطاطس أسقف ميلاف

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "أبطاطس أسقف ميلاف".وأبطاطس كاتب مغمور، صار أسقفًا على ميلاف في شمال أفريقيا، في النصف الثاني من القرن الرابع. اشتهر خاصة بمؤلفه المجهول العنوان ضد البدعة الدوناطية والذي وضعه بين عامي 364 و367، وقد أطلق عليه العلماء فيما بعد الرد على برمیانس الدوناطي.يتألف هذا الكتاب من ستة أجزاء، ويبدو أن أبطاطس كان ينوي إعادة نشره سنة 386، لكنه لم يفعل، فتكون من الوثائق التي جمعها لهذا الغرض جزء سابع، إضافة إلى ذلك نسبت إليه أيضا ست عظات، واحدة بدلا في الميلاد وثلاث في الظهور الإلهي واثنتان في الفصح تبين لاحقا أنها ليست له.