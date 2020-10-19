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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لتجنب الطقس السيئ بالبحيرة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:43 م
محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة عن رفع درجة الطوارئ بكافة المستشفيات، واستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وذلك تحسبا لسقوط أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على البلاد.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات فى ضوء تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط أمطار كثيفة، مع الالتزام باستمرار عمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات.

ياتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عدم استقرار الطقس بداية من غد الثلاثاء، بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية كالسلوم ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية مع زيادة الأمطار نهاية الأسبوع ووصولها إلى القاهرة وشمال الصعيد، واحتمالية سقوط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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