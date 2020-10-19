رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد: على لبنان تركيز الدعم على الأكثر احتياجا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:24 م
صندوق النقد
صندوق النقد
طباعة
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على لبنان إصلاح نظام الدعم لديه للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا والاستفادة بشكل أفضل من احتياطياته من العملة الأجنبية التي تتراجع سريعا.

ويواجه لبنان، الذي ينوء بعبء ديون ثقيل، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ومع ارتفاع الأسعار، سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا يعتمدون بصورة متزايدة على الدعم، لكن السيولة تتراجع سريعا لدى الدولة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "نشجع لبنان على الاتجاه إلى نظام دعم أكثر تركيزا بما يسمح لهم بالوصول إلى هؤلاء الأكثر تضررا ويسمح لهم أيضا بتحقيق استغلال أفضل لعملاتهم الأجنبية".

كان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن لبنان أنفق أربعة مليارات دولار منذ بداية 2020 على دعم واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح، وحذر من أن رفع الدعم تماما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

ويقول مصرف لبنان المركزي إنه لا يستطيع تمويل التجارة إلى ما لا نهاية في ظل تضاؤل الاحتياطيات، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

وقال مصدر رسمي في التاسع من أكتوبر، إنه لا يتبقى لدى لبنان سوى نحو 1.8 مليار دولار متاحة لدعم واردات أساسية، من القمح والوقود والأدوية، وقائمة من المواد الغذائية الضرورية، وهو ما قد يبقى لنحو ستة أشهر إذا جرى خفض دعم بعض السلع.

تأتي تصريحات أزعور بعد إخفاق السياسيين اللبنانيين المتشاحنين في الاتفاق بشأن حكومة جديدة.

وأُرجأت مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء من الأسبوع الماضي إلى الخميس.

ويدعو صندوق النقد القادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول وشامل.

وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 بالمئة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في أبريل.

وقال الصندوق اليوم إنه يقدر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5%هذا العام، ارتفاعا من تقدير أبريل بتضخم 17%، في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 15.3% في أبريل.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة الإدارية

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

الصور

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

شاهد| «الأعلى للثقافة» يعرض فيلما تسجيليا عن الفنان مصطفى يحيى

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

7 إجراءات بشأن مسحات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض الشارقة للكتاب

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا