كارول صقر تطرح كليب «خلص» بمشاركة ندى أبوفرحات

طرحت المطربة كارول صقر، فيديو كليب أغنية "خلص"، اليوم الإثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة الفنانة اللبنانية ندى أبوفرحات، وجاء الكليب لدعم حقوق المرأة اللبنانية ضمن الحملة التي تحمل الاسم نفسه.أغنية "خلص" من كلمات دوللي خباز، ومن تلحين أديب ديب، وتوزيع جوزيف سمعان، وماسترينج هادي شرارة، والفيديو كليب من إخراج نور طربي، وإشراف ألين باز.وتدور فكرة الكليب حول معاناة المرأة اللبنانية في المحاكم، واضطرارها للتنازل عن حقوقها وأملاكها في سبيل الاحتفاظ بأولادها.ندى أبوفرحات، شاركت من قبل في لجنة تحكيم المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصدت من قبل على جائزة أفضل ممثلة سينمائية من مهرجان دبي السينمائي الدولي عن دورها في الفيلم اللبنانى "تحت القصف".