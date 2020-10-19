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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيرين عبد النور: المرأة لا تحتاج تربية من الرجل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:41 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
دعاء عبد المقصود
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فتحت سيرين عبد النور النار على مقدمي الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة النجوم نيقولا معوض، خالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، في حوار مفتوح حول سيطرة الرجل على المرأة، وهل يحق له ضربها أم لا، وأكدت الفنانة خلال الحلقة أن الرجل ليس مخوّل له تربية المرأة أيًا كانت، ولا يحق له استخدام العنف أو الضرب، بينما تبنى الرجال الثلاثة وجهة نظر "ماذا فعلت لتستحق الضرب".

كما أوضحت النجمة اللبنانية طريقتها المختلفة في التعامل مع عائلتها والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فهي مع العائلة تحب المواجهة والصراحة وتوضيح الأمور والتصريح بالمشاعر، ولكن في الإعلام فتلجأ للتجاهل، حيث قد تتجاهل تصريحًا غير مناسب من أحد النجوم أو مقالًا كتبه أحد الصحفيين، وتتعامل مع الأمر كأن شيئًا لم يكن.

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة، وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي "Sproductions، ويستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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