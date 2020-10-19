ضبط طن و400 كيلو عسل منتهي الصلاحية بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط «1،4 طن عسل نحل» معبأ داخل عبوات دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة عسل النحل بمحافظة البحيرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.