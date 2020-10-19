الجزار وفودة يتفقدان تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 496 وحدة سكنية (31 عمارة)، بمساحة 90 م2 (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ)، بمنطقة الرويسات، والتى تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 145 مليون جنيه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.وتجول وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها، وأشادوا بالمشروع، كما تفقدا مشروع تنفيذ أعمال المرافق (شبكات مياه الشرب- الصرف الصحي- الكهرباء- الطرق)، لـ600 قطعة أرض بمنطقة الرويسات (بمساحة إجمالية 335 ألف م2- 604 قطع أراض سكنية- 29 قطعة خدمية)، والربط على الشبكة العمومية، وزيادة القدرات للمرافق الخارجية لـ496 وحدة سكنية بإسكان الرويسات، وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه.وأوضح الوزير، أن مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، يتولى تنفيذه صندوق تطوير المناطق العشوائية، في إطار جهود الصندوق لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وتوفير سكن عصري حضاري بديلًا عن العشوائيات، من أجل توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن المصري.