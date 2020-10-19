110.5 إصابة بكورونا في عمان
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:26 م
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ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالسلطنة بلغ 110 آلاف و594 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96 ألفا و400 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر87 %.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين - أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة ليصل الإجمالي إلى 504 حالات، منها 201 بالعناية المركزة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين - أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة ليصل الإجمالي إلى 504 حالات، منها 201 بالعناية المركزة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.