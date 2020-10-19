110.5 إصابة بكورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالسلطنة بلغ 110 آلاف و594 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96 ألفا و400 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر87 %.وأضافت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين - أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة ليصل الإجمالي إلى 504 حالات، منها 201 بالعناية المركزة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.