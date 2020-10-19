وزيرة التضامن: 5 مستشفيات جامعية تقدم خدمات علاج الإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان تلقى 2900 طلب علاج من أبناء محافظة الفيوم، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالي.وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أن مرضى الإدمان بمحافظة الفيوم كانوا يعانون من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا، باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضى إلى مراكزهما العلاجية، لافتة إلى أنه تم تجهيز وافتتاح مركز جديد لعلاج الإدمان بالفيوم وفقًا لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان، من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم.ويضم المركز 31 سريرا بالحجز الداخلي، 9 أسرة لسحب المخدر، و22 سريرا للتأهيل، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي" وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم، بلياردو، تنس طاولة"، بالإضافة إلى "2" عيادة خارجية، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنويًا من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.‪ ‬وأضافت القباج، أن المركز يمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات، هي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، ومركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى مركز جامعة الفيوم؛ كما أنه جار التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية طب جامعة جنوب الوادي لخدمة أبناء محافظة قنا، وهي من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان".وأكدت القباج، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب على المخدرات على غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، كما يمتد النشاط مع الجامعات في استقطاب المتطوعين، وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، وأن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم 29 ألف متطوع هم من الجامعات المختلفة.