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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بأوامر أردوغان.. الحكومة التركية تجمع 500 مليار دولار من المواطنين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:15 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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بدأت الحكومة التركية اليوم الإثنين، فى تحصيل ديون 4 ملايين شخص، تبلغ 500 مليار دولار، بناء على تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقا لتصريحات رئيس الشؤون المالية والإدارية لحزب العدالة والتنمية، فيدات دميروز.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، محمد موش، إن السلطات التركية تعمل على جمع الضرائب، وديون التأمين، والجمارك، ومخالفات المرور، وعقوبات الجسور غير القانونية، وقروض الطلاب، والديون المختلفة في البلديات، وبعض الغرامات الإدارية، وفقا لموقع «تركيا الآن».

وأوضح موش أنه من الممكن مد فترة تحصيل الديون حتى 30 يونيو 2021، كما كشف استعداد الحكومة لسن قانون يدعم أقساط التضامن الاجتماعي، على أن يتم استيفائه من صندوق تأمين البطالة، مع إعفاء الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي من ضريبة الدخل والطوابع من أجل زيادة فرص العمل، وفقا لموقع «تي 24».

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