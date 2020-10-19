«الصحة» تلزم التأمين بعلاج العاملين بالوزارة في أي جهة يختارونها

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتقديم الخدمات الطبية لجميع العاملين بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.وبحسب القرار الذي حمل رقم 682 لسنة 2020، وحصلت الدستور على نسخة منه فإن اختيار مكان العلاج بالنسبة للمنتفعين الموجودين بالخدمة، يكون طبقا لرغبات المنتفعين في تلقي الخدمة بأي من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المستشفيات التابعة، لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات أو مستشفيات المؤسسة العلاجية أو الإدارة المركزية للمعامل أو العامل المشتركة بالمحافظات.وبالنسبة للمنتفعين المحالين إلى المعاش، تكون الإحالة بموجب خطاب تحويل من البينة أو الفروع والوحدات التابعة لها، دون تحمل المنتفعين بأية مبالغ مالية، وتتم الإحالة إلى أي من الجهات المذكورة بموجب خطاب معتمد ومختوم من جهة العمل.