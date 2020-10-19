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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على الكافيهات والمطاعم بأسوان وإعدام مأكولات وزيوت (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:14 م
حملات على الكافيهات
حملات على الكافيهات والمطاعم
أسوان_إسراء توفيق
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، حملات مكثفة على المطاعم والكافيهات بمركزى أسوان كوم أمبو، للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي، في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملات عن الآتي: تم المرور على عدد ٢٣ مطعم وكافيه، وتحرير عدد ٥ محضر جنحة صحية لمخالفة القرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧ نظافة، وإعدام ٣٢ كيلو أغذية مطهية بسبب تغير الخواص.

كما أسفرت عن  إعدام ١٥ لتر زيوت و١٢ لتر عصائر بسبب تغير الخواص، وإعدام ١١ كيلو مجمدات بسبب تغير الخواص، بالإضافة لذلك تم تحرير عدد ١ مذكرة غلق إداري لعدم استيفاء الاشتراطات، التشديد  والتنبيه على جميع الأماكن باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء العمل والتنبيه على جميع العاملين بارتداء الكمامات والواقيات الشخصية.
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم بأسوان وإعدام مأكولات وزيوت (صور)
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم
حملات على الكافيهات والمطاعم بأسوان وإعدام مأكولات وزيوت (صور)

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