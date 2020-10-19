19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 19 سفينة.وذكرت هيئة الميناء- فى بيان، اليوم الإثنين- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، فيما غادرت 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، في المقابل سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينتي "حاويات وبضائع عامة"، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.وأشار إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن الميناء.