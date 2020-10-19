رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جون طلعت: عبد الله الشريف خائن وإسقاط الجنسية عنه ضرورة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:13 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، باعتباره متورطا في خيانة عظمى ضد مصر لصالح دول وأجهزة معادية للشعب المصري.

وقال جون طلعت، في تصريحات له: "هذا الشخص المسمى بعبد الله الشريف لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية ولا يستحق أن ينال هذا الشرف بعد أن تحول إلى بوق ينطق بلسان الأعداء ضد وطنه ويبث الشائعات وينشر الأكاذيب".

وأضاف جون: "كنت أظن أن الفضائح التي تورط فيها هذا الشخص وهى أشياء مشينة ويندى لها الجبين، كفيلة بأن تخرسه للأبد، لكنه ببجاحة منقطعة النظير يطل علينا ويردد نفس الأكاذيب والشائعات".

واعتبر طلعت، أن عبد الله الشريف هو مجرد أداة تتلاعب بها أجهزة المخابرات القطرية والتركية ولا يملك من أمره شيئا ولا يستطيع أن يتخذ قرارا واحدا بدون الرجوع للضابط المسؤول عنه فى هذه الأجهزة المعادية لوطنه، مضيفا: "كيف يحمل هذا الشخص بعد كل هذا الخزى والعار الجنسية المصرية؟".

موضوعات متعلقة

إعلام الخونة يثنى على تصريحات أسامة هيكل المسيئة.. أيمن نور: «أعرفه شخصيًا منذ 35 عامًا»

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

الصور

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

«سر الصنعة».. عبد الوهاب داود يكشف كواليس صناعة الأكاذيب في الصحافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

عادل الميري بعد حذف صفحات من كتابه: ابحثوا عن الإخوان في «هيئة الكتاب»