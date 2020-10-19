جون طلعت: عبد الله الشريف خائن وإسقاط الجنسية عنه ضرورة

طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، باعتباره متورطا في خيانة عظمى ضد مصر لصالح دول وأجهزة معادية للشعب المصري.وقال جون طلعت، في تصريحات له: "هذا الشخص المسمى بعبد الله الشريف لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية ولا يستحق أن ينال هذا الشرف بعد أن تحول إلى بوق ينطق بلسان الأعداء ضد وطنه ويبث الشائعات وينشر الأكاذيب".وأضاف جون: "كنت أظن أن الفضائح التي تورط فيها هذا الشخص وهى أشياء مشينة ويندى لها الجبين، كفيلة بأن تخرسه للأبد، لكنه ببجاحة منقطعة النظير يطل علينا ويردد نفس الأكاذيب والشائعات".واعتبر طلعت، أن عبد الله الشريف هو مجرد أداة تتلاعب بها أجهزة المخابرات القطرية والتركية ولا يملك من أمره شيئا ولا يستطيع أن يتخذ قرارا واحدا بدون الرجوع للضابط المسؤول عنه فى هذه الأجهزة المعادية لوطنه، مضيفا: "كيف يحمل هذا الشخص بعد كل هذا الخزى والعار الجنسية المصرية؟".