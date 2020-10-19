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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعرف على عقوبة مديرة المدرسة التي حرضت طلابها على عدم ارتداء الكمامة (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:11 م
مديرة المدرسة
مديرة المدرسة
ولاء القاضى
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"الطلاب ميلبسوش الكمام في المدرسة"، جملة قالتها مديرة مدرسة غبريال موسى الابتدائية بميت خاقان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، في فيديو على صفحة المدرسة، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، متعحبين من كلام مديرة المدرسة والتي طلبت فيها من الطلاب عدم ارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بها.

في اليوم التالي لما نشرته مديرة المدرسة، أصدر الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قرارا باستبعاد مدير مدرسة غبريال موسى الابتدائية بميت خاقان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ونقلها لديوان الإدارة التعليمية لبثها فيديو على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحرض فيه تلاميذ المدرسة على عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مخالفة بذلك كل الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أكد أنه لا تهاون في تنفيذ التعليمات الوزارية وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بطرق الوقاية والحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء اليوم الدراسي وسيتم اتخاذ قرارات رادعة لمن يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي من شأنها عدم الحفاظ على الانضباط وأمن وسلامة الطلاب والمعلمين.

وحذر "سويد" في بيان له تعليقا على الواقعة، المسؤولين عن صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من نشر اية معلومات او تعليمات او فيديوهات تتنافى مع الإطار التعليمي والأخلاقي الذي أنشئت من أجله وهي التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وعرض نشاط المدرسة  منعا للمساءلة القانونية.

وقامت اليوم هيام صبري سليمان مديرة المدرسة، بتنفيذ قرار وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخلاء طرفها من إدارة مدرسة غبريال موسى الابتدائية بميت خاقان، وأكدت "مديرة المدرسة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها قامت بالفعل بإخلاء طرفها من المدرسة، مؤكدة أن ما قامت بها كان خطأ معترفة به.

وأضافت "صبري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها رأت الطلاب في أول يوم دراسة يبدلون الكمامات مع بعضهم البعض، فخافت عليهم من نشر العدوى فيما بينهم فقالت ذلك في الفيديو على الصفحة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد ما فهم من قبل أولياء الأمور أو قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، موضحة أن الهدف كان الحفاظ على حياة الطلاب وأولياء الأمور فقط.

وتابعت: أتمنى العودة إلى منصبي مرة أخرى كمديرة للمدرسة، مشددة على أنها تتعامل مع الطلاب والمدرسة على أنهما أسرتها ومنزلها.
مديرة المدرسة
مديرة المدرسة

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