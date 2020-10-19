مدير «دراو التعليمية» يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقد خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بأسوان، اليوم، مدارس (الشهيد محمد مصطفى إبراهيم الابتدائية دراو الإعدادية المشتركة دراو الثانوية بنين الطويسة الإبتدائية والإعدادية) وذلك بمرافقة مظهر أبوالحسن مدير الخدمات التربوية، مصطفى عبدالله بقسم التعليم الإبتدائي.وخلال الجولة تأكد من تسلم الطلاب للكتب، وتأكد من مراعاة المدارس التباعد بين الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه وتم التأكد كذلك من تطبيق الإجراءات الاحترازية.وقدم مدير الإدارة نصائحه لطلاب المرحلة الثانوية بأهمية الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسى والحفاظ على أجهزة التابلت وعدم استخدامها خارج الدراسة.بينما تفقد عادل أمين وكيل الإدارة، ترافقه صفاء العمدة رئيس قسم التعليم الإعدادى، ومحمد صالح موجة اول التربية الاجتماعية، مدرسة الشهيد عمرو السنوسى الإعدادية، وتأكد سيادته من حسن سير العملية التعليمية، وتسلم الطلاب للكتب الدراسية.