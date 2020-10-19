وزيرة التضامن تفتتح مركزا جديدا لعلاج الإدمان مجانا بالفيوم

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مركز علاج الإدمان بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة الفيوم.يأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان وفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، حيث تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلى 60 سنة.جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة محافظة الفيوم لمتابعة برامج ومشروعات الوزارة بالمحافظة.