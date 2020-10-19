وزير النفط الكويتي: متفائل باستمرار التعاون بين أوبك وغير الأعضاء

يشارك وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، ومحافظ دولة الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الاثنين، في الاجتماع الـ23 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج عبر تقنية الاجتماعات عن بعد.وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي، في تصريح صحفي نقله بيان صادر عن وزارة النفط قبيل المشاركة، تأييد دولة الكويت لجهود الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية خصوصا بعد تأثرها في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي تسبب بانخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ، معربا عن تفاؤله بخصوص النتائج المتوقعة للاجتماع وحول استمرار التعاون الدائم بين تحالف دول (أوبك) و(أوبك +).يذكر أن دولة الكويت من الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والتي تأسست عام 2017.، وترأست الكويت اللجنة خلال عامها التأسيسي ولا تزال تؤدي دورا مهما وبارزا في اللجنة لدفع سبل التعاون المنشود من كل الدول الأعضاء في المنظمة.